Campingvärd / Kök, poolrestaurangen KustCamp Gamleby

Tjust Fritid AB / Restaurangbiträdesjobb / Västervik
2025-12-21


Kökspersonal - Poolområdet Terassen, KustCamp Gamleby
Vill du ha ett spännande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Gamleby - en fyrstjärnig familjecamping med nybyggd pool med restaurang påt poolområdet. Här lagar vi god mat med bra råvaror och skapar en trivsam arbetsmiljö tillsammans.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om tjänsten
Som kökspersonal på Terassen arbetar du med matlagning och förberedelser i vårt kök. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi värdesätter ett genuint intresse för mat och köksarbete. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att skapa en härlig stämning bland kollegorna, även under stressiga perioder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Laga och förbereda enklare mat med bra råvaror
Säkerställa ordning och hygien i köket
Disk och städning av köksytor

Profil
Vi söker dig som är:
Intresserad av matlagning och köksarbete
Noggrann och gillar ordning och reda
Lyhörd, flexibel och kan hantera stressiga perioder
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö

Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157)
Hammarsvägen 10 (visa karta)
594 32  GAMLEBY

Arbetsplats
KustCamp Gamleby

Jobbnummer
9658291

