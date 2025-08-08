Campingmedarbetare
Brinner du för att ge kunden en positivt och minnesvärd upplevelse genom ett gott bemötande och god service? Då är Fyrishov Stugby och Camping en arbetsplats för dig!
På Fyrishov Stugby och Camping har vi 43st stugor, 85st campingplatser, minigolf och beachvolleyplaner. Vi är en perfekt utgångspunkt för utflykter i Uppsala, med promenadavstånd till många olika utflyktsmål och sevärdheter. Besöker en Fyrishov i idrottsrelaterade sammanhang såsom cuper, tävlingar eller mässor och musikevenemang kan man inte bo närmare arenan.
Som medarbetare har du en viktig roll i att vara ansiktet utåt. Du ska vara lösningsorienterad och tycka om att skapa kontakt med våra gäster i ditt dagliga arbete, då vi strävar efter att alltid leverera en extraordinär upplevelse för våra kunder.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad och praktisk lagd kollega som vill vara med och skapa en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster. Som bovärd är du vår vardagshjälte som ser till att hålla området och de gemensamma utrymmena i toppskick. Du arbetar självständigt och löser praktiska problem som dyker upp. Hygien och ordning är en självklarhet för oss och även för dig såsom gästen så det har en stor roll i gästernas upplevelse. Du ansvarar för inventering av städ- och underhållsmaterial och beställer städ- och förbrukningsmaterial som kan tänkas behövas. Du ser till att det som behövs alltid finns på plats för att driften ska rulla på smidigt. Du står självklart för gott värdskap och kundbemötande.
Även om bovärdsarbetet är din huvuduppgift, kommer du ibland att få arbeta i receptionen. Där är du den första som gästerna möter och den sista som skapar ett intryck hos dem. Du eftersträvar att våra gästers vistelse från bokning till utcheckning blir minnesvärd och trevlig upplevelse. Du kommer att hantera bokningar både via telefon och mejl, assistera vid in- och utcheckning och bistå med turistinformation.
I mötet med gästerna, på området eller i receptionen, är det viktigt att du alltid är lyhörd och tillmötesgående.
Vem är du?
Som person är det viktigt att du har förmågan att hantera avbrott i ditt arbete, då kundens behov alltid prioriteras. Du tycker om att möta människor och bemöter alltid gäster med ett leende på läpparna och professionalitet. Du trivs i en miljö där tempot växlar och kan snabbt anpassa dig när planerna förändras. Du har lätt att samarbeta men är också trygg i att arbeta självständigt.
Du är en lagspelare som uppskattar samarbetet mellan kollegor, men har också förmågan att arbeta självständigt när det krävs. I denna roll är det dessutom meriterande att vara noggrann och detaljfokuserad, då vi strävar efter att alltid leverera en extraordinär upplevelse för våra kunder.
Arbetstiderna är cirka fyra pass i veckan och du behöver kunna vara tillgänglig för upplärning i augusti. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, som är den 17 augusti 2025. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Eventuella frågor besvaras av
Elena Keusseyan, Teamleader Stugby & CampingElena.keusseyan@uppsala.seKvalifikationer
18 år fyllda
Vana av att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande
Fler språkkunskaper - Det är meriterande om du behärskar ytterligare språk utöver svenska och engelska
Erfarenhet av service- och städarbete
Om arbetsgivaren - Uppsala arenor och fastigheter
För att kunna möta framtida behov i ett växande Uppsala bildades Uppsala arenor och fastigheter för arena och fastighetsförvaltning. Uppsala arenor och fastigheter ansvarar för verksamheterna på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och bokningssystem för lokaler. Bolaget förvärvar, äger, utvecklar och förvaltar en stor andel av kommunens fastigheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
