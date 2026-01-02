Campingbiträde
2026-01-02
Om dig
Vi söker dig som gillar att möta människor med ett leende, vill utvecklas och vara en ambassadör för vår anläggning och närområdet. Vi är mer intresserade av dig som person än vad du har för erfarenheten.
• Du brinner för att ge personlig service och mötet med människor. Nyfiken på våra gäster och dina kollegor
• Du är en lagspelare
• Du är effektiv och ansvarsfull
• Du gillar att arbeta i högt tempo
Hos oss har vi restaurang, café, minilivs, konferens, ledarledda aktiviteter, stugor och campingtomter. Vi har gäster frän när och fjärran hos oss, tyskar, holländare, schweizare, belgare, norskar, danskar och givetvis svenskar.
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete där man jobbar med allt ifrån barn & ungdomsaktivteter, reception, lokal- och parkvård, café, till att skopa glass en varm sommardag.
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning från april-september
Tjänsten passar även för dig som studerar
Dagtid, kvällar och helger
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
cv och personligt brev
