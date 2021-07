Campaign Manager / Ad Ops - Talent & Partner AB - Administratörsjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Din roll som Campaign Manager/Ad OpsRollen innebär att du är ansvarig för koordinering, leverans och tredjepartsmätning av dina kunders kampanjer. Du ingår i ett team där du kommer ha mycket nära samarbete med andra Campaign Managers, projektledare, planerare och andra specialister som krävs för respektive uppdrag.2021-07-05Ansvara för bokning och kontroll av dina kunders kampanjerAnsvara för att material levereras och är korrektSätta upp kampanjer i adserving-systemBevaka sitemätningFelsöka mätning, kampanjer och annonser som inte fungerarAnvända de olika adserving-systemen för att ta ut statistik som underlag för kampanjuppföljningDina kvalifikationer och egenskaperTidigare erfarenhet som mediesäljare/projektledare är meriterande. För att du ska lyckas i rollen tror vi att du har:Eftergymnasial utbildning från universitet, högskola eller YH-utbildningEntreprenörsanda -- du kan presentera och sälja ditt koncept kreativtUtbildning och erfarenhet i all ära, det är dina personliga egenskaper som avgör. För att trivas hos oss och med din roll är du:Lösningsorienterad och ser möjligheter i alla utmaningarStrukturerad och organiseradOräddDriven och målinriktad.Självständig och tycker om att arbeta under eget ansvar, samtidigt som du uppskattar att vara en del i ett teamI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2021-07-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5845771