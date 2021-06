Campaign Manager/Ad Ops - Talent & Partner AB - Elektronikjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-06-30Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Campaign Manager/Ad OpsBolaget är världsledande inom varumärkesanpassad och innehållsinriktad annonsering på videobaserad webbplats. Bolaget präglas av att arbeta hårt, spela hårt och dela en passion för den snabba onlineindustrin, Advertising och dess övergripande teknik. Här värdesätts teamarbete, öppenhet, innovation och resultatorienterat tänkande. Här erbjuds en positiv arbetsplats med en stark teamkänsla, därför är det mycket viktigt med cultural-fit. Företagskulturen handlar om att locka till sig och behålla branschens bästa talang. Här belönas kvalitet och det finns fantastiska möjligheter inom bolaget.Om digVi söker dig som har: Cirka 2-4 års arbetslivserfarenhet Intresse för koordinering Intresse för teknik Analytisk förmåga Gärna erfarenhet av Adform, DCM/DBM, Google Analytics eller liknande system Goda kunskaper inom webb (html, javascript, css) är meritande Som person är du: Social och analytisk. Du gillar att fungera som spindeln i nätet, lösa problem och hitta vägen fram till svaret. Du tycker om att arbeta i team, är självgående, handlingskraftig och pålitlig. Du har ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att aktivt finna lösningar på problem.Din roll som Campaign Manager/Ad Ops:Rollen innebär att du är ansvarig för koordinering, leverans och tredjepartsmätning av dina kunders kampanjer. Du ingår i ett team där du kommer ha mycket nära samarbete med andra Campaign Managers, projektledare, planerare och andra specialister som krävs för respektive uppdrag.2021-06-30Ansvara för bokning och kontroll av dina kunders kampanjerAnsvara för att material levereras och är korrekt Sätta upp kampanjer i adserving-systemBevaka sitemätningFelsöka mätning, kampanjer och annonser som inte fungerarAnvända de olika adserving-systemen för att ta ut statistik som underlag för kampanjuppföljningI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-14Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5837585