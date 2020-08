Campaign Manager - Bonnier News AB - Marknadsföringsjobb i Sundsvall

Bonnier News AB / Marknadsföringsjobb / Sundsvall2020-08-26Hej du digitala stjärna!Vill du vara med i vårt växande Performance Marketing team? Bonnier News Locals digitala affär växer kraftigt och vi behöver förstärkning då en av våra stjärnor ska vara föräldraledig. Kanske är det just du som är vår nya kollega som vill jobba med att utveckla våra kunders digitala närvaro?Om dig- Ord som A / B-test, ROI, Google Ads, CPC, trafik och engagemang är synonymer med poesi.- Ditt hjärta börjar slå snabbare när du pratar om att definiera målgrupper.- Du är alltid på jakt efter ett bättre bild- och videoredigeringsverktyg.- Varje idé blir 10 förslag på annonser och en passande meme till dina kollegor i Slack.- Dina närmsta vänner och familj himlar med ögonen när du pratar om de senaste digitala marknadsföringstrenderna.- Du är ständigt uppdaterad om vad som trendar i marknadsföringsvärlden.- Striden mellan varumärkesbyggande och omedelbar avkastning på investeringar rasar ständigt i ditt eget sinne, speciellt i möten med dina kunder.- Du vet att en dag kommer allt slit att vara meningsfullt, men just nu måste du prova ytterligare en annons, en hashtagg till, en ny målgrupp till, en optimering till, en strategi till tills du hittar gyllene biljetten = den perfekta kampanjen.- Du gillar tanken på att jobba i ett företag som satsar framåt, är innovativt och där man hela tiden utvecklas kompetensmässigt, både individuellt och i teamMeriterande (men inte ett krav)- Relevant utbildning inom marknadsföring- Minst ett års arbetslivserfarenhet av liknande tjänst- Projektledning- God digital kunskap inom CMS, SEM, SEO, social media eller programmatic.- Erfarenhet av Business Manager, pixlar, Google Analytics, Google Ads och/eller Google Datastudio- Förståelse för sälj och affärer- Enklare redigering av bild/video.2020-08-26Som campaign manager på Bonnier News Local har du en bred roll som innebär strategistöd, kampanjutformning, kampanjoptimering, analys och rapportering till kund och säljare. Idag hanterar vi en mix av digitala lösningar som sökordsannonsering, sociala medier och digital rekrytering.Du kommer jobba nära säljare och affärsutveckling och tillsammans med resten av teamet kommer tar fram olika lösningar, insatser och paketeringar för större kunder för att uppnå bästa effekt.Idag är vi sex campaign managers med en härlig teamspirit där alla tar stort individuellt ansvar i både planering och utförande. Vi sätter alltid kunden i centrum och ser värdet i en bra kundrelation.För att vara med i vårt gäng behöver du förstå att digital marknadsföring är i ständig utveckling och självklart gillar du de utmaningar det skapar. Vi jobbar med olika kanaler inom sociala medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn samt Indeed och Google Ads.PlaceringsortBonnier News Locals Performance Marketing teamet har idag sin placering i Sundsvall och Östersund. Bor du inte i närheten idag så kan vi berätta att städerna är väl värda att flytta till. Är du den vi söker men bor på en annan ort? Skicka in din ansökan och ange vilken din närmsta stad är.Skicka in din ansökan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.Vid frågor, kontakta,Rebecca Lynne, Teamleader Performance Marketing teamet, rebecca.lynne@bonniernews.se Placering: Östersund eller Sundsvall.Sista dag att ansöka är 2020-09-20Omfattning: HeltidVaraktighet: 1 års vikariat med start 2020-11-02. Tidigare start kan eventuellt vara aktuell.Inom Bonnier News värnar vi om det fria ordet och gör skillnad genom journalistik som når och berör många. Vi är Sveriges ledande mediehus med varumärken som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri når vi miljoner läsare och användare varje dag. Genom Bonnier News Local har vi även ett stort lokalt engagemang - från Sydsvenskan i söder till Örnsköldsviks Allehanda i norr. Förutom detta ger vi också ut branschspecifika tidningar såsom Dagens Media, Resumé, Dagens medicin och Fastighetsnytt, och även en rad livsstilsmagasin som Damernas Värld, Sköna Hem, Teknikens Värld och Allt om Mat m.fl. Genom att ständigt driva den digitala utvecklingen framåt når vi hela tiden längre - som medarbetare hos oss kan du påverka riktningen.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstidsanställning 6 månader eller längreFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-20Bonnier News AB5334257