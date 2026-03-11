CAM-beredare till Jönköpings Modelltillverkning
Har du erfarenhet från skärande bearbetning och vill utvecklas vidare inom CAM och produktionsteknik? Hos Jönköpings Modelltillverkning (JMT) får du möjlighet att arbeta nära produktionen och bidra till effektiva och kvalitativa tillverkningsprocesser.
Vi söker nu en CAM-beredare, eller dig med rätt teknisk grund och ett stort intresse för att utvecklas inom området.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av JMT och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos JMT
Som CAM-beredare arbetar du med att ta fram beredningar och produktionsunderlag som säkerställer effektiva och kvalitativa tillverkningsprocesser. Du utgår från kundorder och CAD-underlag och är med och säkerställer att rätt tillverkningsmetod väljs utifrån kundkrav, komplexitet och volym. Du arbetar nära CNC-operatörer, modellsnickare, konstruktörer och tekniska säljare och fungerar som ett viktigt tekniskt stöd i både produktion och kundprojekt.
I rollen ingår:
Ta fram CAM-beredningar och andra tillverkningsunderlag i CAM-beredningsprogrammet TEBIS
CAM-programmering baserat på internt och externt CAD-underlag
Vara tekniskt stöd till produktionen i frågor kring tillverkning och metoder
Bidra i offertarbete och nya kundprojekt tillsammans med marknadsavdelningen
Säkerställa effektiva och genomtänkta produktionsmetoder
Vara delaktig i förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
Vem är du?
Du har ett stort teknikintresse och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning, analys och samarbete. Du är nyfiken, strukturerad och gillar att förstå hur saker fungerar i praktiken.
Det viktigaste för oss är inte att du redan arbetar som CAM-beredare, utan att du har en bra teknisk grund och en vilja att utvecklas inom området.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från skärande bearbetning, till exempel som CNC-operatör, tekniker, verktygsmakare eller produktionstekniker
Intresse för CAM, CAD och tillverkningsprocesser
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
God teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
Har du erfarenhet av CAM-programmering eller produktionsteknik är det meriterande, men inget krav.
Om Jönköpings Modelltillverkning (JMT)
Jönköpings Modelltillverkning har i över 50 år varit en av Sveriges ledande modell- och verktygsmakare. Vi arbetar med modelltillverkning och avancerad maskinbearbetning för både mindre och större industriföretag. Bland våra långsiktiga kunder finns svenska industriföretag inom fordon, försvar, flyg och maskintillverkning, vilket ställer höga krav på kvalitet, precision och leveranssäkerhet.
Hos oss möts hantverksskicklighet och modern ingenjörskonst. Med lång erfarenhet, avancerad teknik och ett nära samarbete mellan våra specialister utvecklar vi lösningar som tar idéer hela vägen från ritbord till färdig produkt. Samtidigt präglas verksamheten av en familjär stämning där medarbetarna arbetar nära varandra och där kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen.
Som ny hos JMT får du en gedigen och genomtänkt introduktion och utbildning inom yrket där du får lära känna både verksamheten, tekniken och kollegorna på djupet. Stor vikt läggs på att du ska få rätt förutsättningar att komma in i rollen och utvecklas tillsammans med verksamheten.
JMT är idag en del av Jobro Group, där den gemensamma visionen är The Industry Benchmark - att ta våra kunders idéer från koncept till produktion på det mest effektiva, lönsamma och hållbara sättet i branschen. Så ansöker du
