CAM-Beredare / CNC-Operatör
Vi söker nu en erfaren CAM-beredare och CNC-operatör till vår verksamhet i Lund. Som beredare och operatör kommer du vara en viktig del i vår kontinuerligt växande produktionsavdelning. Tjänsten kommer att inkludera både berednings-och operatörs-rollen.
Du kommer att få arbeta med en modern maskinpark, de senaste mjukvarorna och ständigt varierande detaljtyper i en mängd olika material. Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av CNC-fräsning och CAD/CAM-beredning. Du ska ha god datorvana, ha en känsla för kvalité och vara van vid att framställa detaljer med snäva toleranser. Erfarenhet av Heidenhain styrsystem, Mastercam samt erfarenhet av 5-axlig CNC fräsning ses som meriterande.
Idag består vår produktionsavdelning i Lund av 9 CNC-fräsar där vi bearbetar de flesta typer av konstruktionsplaster, aluminium och stål. Utöver våra fräsar så arbetar vi även med svarvning och formsprutning samt efterbearbetning i form av blästring, trumling och pulverlackering. Du kommer ges möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens i en expansiv organisation.
Razorback Engineering grundades 2010 och har utvecklats från en renodlad konsultfirma med mekanikkonstruktörer till att idag vara en helhetsleverantör till våra kunders utvecklingsprojekt. 2024 tog Razorback Engineering över Prototech AB:s verksamhet i Helsingborg. Prototech har en lång historia av avancerad prototyptillverkning. Sedan november 2025 är hela Prototechs verksamhet flyttad till Razorback Engineerings fastighet i Lund och bolagen arbetar tätt ihop. Vi erbjuder tjänster inom mekanikkonstruktion, produktutveckling, prototypframställning, produktion samt montering. Vårt breda tjänsteutbud är vad som gör oss unika. Vi har en stark gemenskap, korta beslutsvägar och lägger stor vikt vid att våra medarbetare ges stor flexibilitet i sitt arbete.
Razorback Engineering är ett expansivt företag och vår målsättning är att anställa flera medarbetare framöver. Därmed sker intervjuer löpande, så skicka in din ansökan snarast. Ansökan skickas till CV@razorback.se
, märk gärna din ansökan med CAM/CNC.
Besök gärna vår hemsida, https://razorback.se/
, där kan du läsa mer om vår verksamhet och vårt tjänsteutbud. Följ oss också gärna på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna.
Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer om tjänsten och vad vi på Razorback Engineering och Prototech kan erbjuda dig. Vi är öppna för att ta emot ansökningar från kandidater med kortare erfarenhet under förutsättning att du är ambitiös, driven och intresserad av att utveckla din kompetens.
