Cafépersonal ref.nr. 106/25 : Vikariat
Kalix kommun / Butikssäljarjobb / Kalix
2025-09-30
Nu söker vi cafépersonal till Folkets Hus. Är du en serviceinriktad, positiv och engagerad person som är social och brinner för möten mellan människor?
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!
Cafépersonalens arbetsuppgifter inkluderar bakning,matförberedelser, försäljning, kassahantering och mottagande av beställningarsamt disk och annat köksarbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor iden dagliga driften av caféet. Tillsammans ser ni alltid till att caféet ärredo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service. Arbetstiderna kan variera under året och kan inkluderakvällar och helger. Du behöver kunna ta tag i både stort och smått för attskapa en god miljö för gästerna. Vi kan ha många gäster som besöker osssamtidigt, speciellt sommartid, och du behöver därför kunna hantera stress.
Vi söker
Vi söker dig som vill ge god service ochär ansvarsfull och noggrann. Du behöver vara bekväm med att ta eget ansvar ochhar inga problem med att både jobba enskilt som i lag.
För att trivas här behöverdu vara självgående, ansvarstagande, flexibel, serviceinriktad och social.
Vi ser gärna att du somsöker har erfarenhet av tidigare arbete inom café/restaurang/livsmedelshantering,men det är inget krav.Övrig information
Tidsbegränsad anställning fr.o.m. 2025-10-27 t.o.m. 2026-10-31 eventuellt längre
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Folkets Hus | Kalix | Kultur, Konferens, Evenemang
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
Kalix Kommun
Kalix Kommun Kontakt
Förvaltningschef
Karl-Göran Lindbäck karl-goran.lindback@kalix.se 0923-65 116
