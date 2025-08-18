Cafebiträde till Weindels Konditori, Stockholm

J-P Asken AB / Butikssäljarjobb / Botkyrka
2025-08-18


Visa alla butikssäljarjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos J-P Asken AB i Botkyrka, Stockholm eller i hela Sverige

Weindels Konditori är ett bageri, konditori och cafe som ligger på Södermalm i Stockholm. De som jobbar här är mellan 19-24år och har en väldigt god sammanhållning och de behöver nu en till två nya till kollegor.
Tjänsten är ca 50% och arbetstiden är fördelad på både vardagar (morgon, eftermiddag/kväll) och helg. Det är ett vikariat med chans till förlängning.
Vi söker dig som:
Har jobbat inom cafe, minst 6mån-1års erfarenhet
Har kassavana
Baristaerfarenhet
Brinner för att leverera godservice
Ser till att checklistor följs
Verkar för god arbetsmiljö och godstämning
Behärskar svenska i tal och skrift

Publiceringsdatum
2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
Ta hand om våra cafekunder
Tillaga smörgåsar och lättare luncher
Beställa och ta emot varor
Säkerställa att det är rent och prydligt, STÄDA
Följa listor
Egen kontroll

För denna tjänst lägger vi stor vikt vid att du som person passar in i våran arbetsgrupp. Att du kan arbeta själv och självständigt. Att sätta kunden i fokus är en självklarhet för dig.
Tillträde 1 oktober och urval kommer ske löpande. Så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
via mail
E-post: konditoriweindels@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cafebiträde m erfarenhet".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
J-P Asken AB (org.nr 556651-4583)
Varvsgatan 33 (visa karta)
117 29  STOCKHOLM

Jobbnummer
9463814

Prenumerera på jobb från J-P Asken AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos J-P Asken AB: