Cafébiträde till Glassverkstan / Bloom Bageri & Gårdscafé
Glassverkstan på Skeppsholmen AB / Butikssäljarjobb / Österåker Visa alla butikssäljarjobb i Österåker
2026-07-24
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glassverkstan på Skeppsholmen AB i Österåker
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu tackar vi vår sommarpersonal och söker istället fast personal inför hösten som vill jobba deltid.
Vi söker ett cafébiträde som vill vara med och skapa en välkomnande miljö för våra gäster. Du är en viktig del av den dagliga verksamheten och ser till att caféet håller hög kvalitet, från ett varmt bemötande till en välfungerande drift. Vi söker dig som har ett stort eget driv, tar initiativ och har förmågan att se vad som behöver göras utan att bli tillsagd.
I rollen arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter i café, såsom att servera mat och dryck, skopa gelato, förbereda mackor och fika samt hålla caféet rent, välfyllt och inbjudande. Du bidrar till att skapa en positiv upplevelse för våra gäster och hjälper dina kollegor där det behövs. Arbetstider inkluderar dagtid vardagar, samt helger. Då vi är ett litet företag är arbetsuppgifterna varierande och anpassas efter verksamhetens behov.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: admin@sabygarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glassverkstan på Skeppsholmen AB
(org.nr 559270-1410)
Stora Säby Gård 1 (visa karta
)
184 42 ÅKERSBERGA Jobbnummer
10011339