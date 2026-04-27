Cafébiträde till Brogyllen Mölndal (32h/v)
Bli en del av Brogyllens härliga team!
Brogyllen är ett anrikt konditori och familjeföretag grundat 1962. Vi älskar vårt hantverk, våra råvaror och den vardagslyx vi får skapa för våra gäster - allt bakat med omtanke och stor stolthet. I vårt stenugnsbageri i Mölndal kommer brödet till liv med hjälp av surdeg och tradition, och i vårt konditori skapar vi klassiska bakverk och tårtor med modern finess.
Men viktigast av allt: människorna bakom disken.
Vi är ett varmt och drivande team som gillar att ha roligt, hjälpa varandra och tillsammans skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster. Här utvecklas vi hela tiden - både som grupp och som individer.
Nu söker vi en glad energispridare till vårt team (ca 32 h/vecka)
Start: Omgående
Arbete varannan helg ingår.
Vi tror att du är någon som...
Trivs i ett högt tempo och håller struktur även när det händer mycket.
Har nära till leendet och älskar mötet med människor.
Är positiv, flexibel och gillar förändring.
Har ett naturligt driv, tar initiativ och ser vad som behöver göras.
Brinner för mat, gott fika och service av högsta nivå.
Gillar att sälja och att skapa härliga kundupplevelser.
Är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss.
Har gymnasieexamen och gärna tidigare erfarenhet från café, restaurang eller liknande.
Hos oss får du:
Ett varierande och utvecklande jobb i en inspirerande miljö.
Kollektivavtal (HRF) för trygghet.
Grundläggande baristautbildning.
Möjlighet att påverka och göra skillnad - dina idéer betyder något här!
Ett team där vi peppar varandra och har roligt på jobbet.
Vill du bli en del av Brogyllen?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Här får du chansen att växa, utvecklas och vara med och skapa något riktigt fint tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: konditori@brogyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Smulan af Brogyllen AB
(org.nr 556472-4820), https://www.brogyllen.se/
