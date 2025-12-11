Cafebiträde sökes till Sip & Chill Boba- Centrum Skellefteå
Maxxmedia AB / Servitörsjobb / Skellefteå Visa alla servitörsjobb i Skellefteå
2025-12-11
Job Scope - Extra / Deltid
Arbetstid
Extra vid behov (helger, kvällar, lov, och vid hög belastning).
Deltid 10-25 timmar per vecka beroende på schemat och verksamhetens behov.
Flexibilitet vid öppning/stängning är en fördel.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera boba tea, smörgåsar och desserter
Ta emot beställningar och hantera kassan
Hjälpa till vid rusningstider
Städa och hålla ordning i caféet
Fyllning av råvaror och lätt lagerarbete
Ge god service till kunder både i butik och vid takeaway-beställningar
Passar dig som
Söker extraarbete vid sidan av studier, annan tjänst eller familjeliv
Vill arbeta helger, kvällar, eller några vardagar
Är flexibel och gillar ett socialt och snabbtempo-arbete
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: info@maxxmedia.se Arbetsgivare Maxxmedia AB
(org.nr 559385-0232)
Nygatan 57 (visa karta
)
931 53 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Sip & Chill Boba Jobbnummer
9639497