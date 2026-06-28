Cafébiträde sökes

Vivels I Stockholm Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-06-28


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Vi söker ett serviceinriktat och positivt cafébiträde till vårt team!

Publiceringsdatum
2026-06-28

Dina arbetsuppgifter
Servering och kundbemötande
Kassahantering
Beredning av kaffe, smörgåsar och enklare caféprodukter
Påfyllning och renhållning av caféet
Disk och övriga förekommande arbetsuppgifter

Vi söker dig som:
Är glad, ansvarstagande och stresstålig
Har god servicekänsla och tycker om att arbeta med människor
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och noggrann
Erfarenhet från café, restaurang eller butik är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom verksamheten

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till johanna.bertilsson@vivels.se.
Välkommen med din ansökan! ☕️

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: johanna.bertilsson@vivels.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivels I Stockholm Aktiebolag (org.nr 556061-2391)

Arbetsplats
Hammarby

Kontakt
Johanna Bertilsson
johanna.bertilsson@vivels.se

Jobbnummer
9982134

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