Cafébiträde sökes

Dina arbetsuppgifter Servering och kundbemötande Kassahantering Beredning av kaffe, smörgåsar och enklare caféprodukter Påfyllning och renhållning av caféet Disk och övriga förekommande arbetsuppgifter
Vi söker dig som: Är glad, ansvarstagande och stresstålig Har god servicekänsla och tycker om att arbeta med människor Kan arbeta både självständigt och i team Är flexibel och noggrann Erfarenhet från café, restaurang eller butik är meriterande men inget krav
Vi erbjuder: Ett trevligt arbetsklimat Varierande arbetsuppgifter Möjlighet att utvecklas inom verksamheten