Cafébiträde säsongspersonal
Grövelsjöns sjöstuga AB / Butikssäljarjobb / Älvdalen Visa alla butikssäljarjobb i Älvdalen
2026-07-28
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Grövelsjöns Sjöstuga AB.
Vi söker personal för perioden aug-Sept!
För oss är det viktigt att du vill vara med oss och skapa en trevlig miljö och få gästerna att trivas och känna sig som hemma.
HUVUDUPPGIFTER:
Vi är ett litet företag där man hoppar in där det behövs och den ena dagen är aldrig den andra lik! Men i huvudsak är det:
Köksarbete
Bakning
Caféförsäljning
Servering
Ta emot beställningar och betalningar.
Städning av servering och kök
DIN PROFIL:
Vi ser att du har ett hjärta som klappar lite extra för god service. Du är strukturerad, lösningsorienterad och kan hålla många bollar i luften. Viktigt för oss är även att du har en positiv inställning och hjälper oss att få både medarbetare och gäster att känna sig välkomna.
VI ERBJUDER:
En god arbetsmiljö med mycket skratt.
Fantastiskt arbetsläge mitt i de svenska fjällen!
En personlig touch på din arbetsuppgifter utifrån tidigare arbetslivserfarenhet och önskemål.
Vi kan erbjuda anställning för AUG-SEPT
Ring gärna så berättar vi mer!!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@sjostugan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grövelsjöns sjöstuga AB
(org.nr 559141-9782)
Sjövägen 14 (visa karta
)
797 92 IDRE Arbetsplats
Grövelsjöns Sjöstuga AB Kontakt
Erik Nisén info@sjostugan.se 025323045, 0730301782 Jobbnummer
10014423