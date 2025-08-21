Cafébiträde på Vattenverket, Lidingö, Stockholm
2025-08-21
Vattenverket söker nu fler cafébiträden på heltid. Vi söker också deltidspersonal som kan och vill kombinera jobb (främst helger) med studier.
Är du en passionerad och serviceinriktad person med erfarenhet inom café- och restaurangbranschen? Vattenverket, ett mysigt café och bageri på Lidingö, Stockholm, söker nu ett cafébiträde som vill bli en del av vårt härliga team.
Om oss:
Vattenverket är inte bara ett café, utan också ett bageri där vi med stolthet tillverkar allting själva. Vi är kända för vår hemtrevliga atmosfär och våra fantastiska bakverk. Vi söker nu en engagerad person som kan bidra till att göra varje kundbesök till en positiv upplevelse.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar i kassan och ge våra kunder bästa möjliga service.
Hantering av espressomaskin.
Tillreda frukostfrallor, sallader och grillade mackor.Kvalifikationer
Minst 18 år gammal
Minst 1 års erfarenhet inom café- eller restaurangbranschen.
Ett genuint intresse för kaffe och mat.
Serviceinriktad och positiv attityd.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Vi intervjuar löpande så ansök direkt om du är intresserad av att bli en av oss.
Skicka din ansökan och CV till vår mejl: info@vattenverket.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@vattenverket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Kottlasjöns Vattenverk
(org.nr 559116-1582), http://vattenverket.se
Insjöhagsvägen 14 (visa karta
)
181 65 LIDINGÖ Arbetsplats
Kottlasjöns Vattenverk, AB Jobbnummer
9470284