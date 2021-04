Cafébiträde Lyckans jordgubbscafé - Rödsgubben AB - Servitörsjobb i Sotenäs

Rödsgubben AB / Servitörsjobb / Sotenäs2021-04-15Rödsgubben AB är ett familjeägt företag som säljer lokalodlade jordgubbar. Företaget startades av Hans-Erik Lundin och drivs idag av honom och hans son Jakob.TjänstenVi söker cafébiträden som kan arbeta självständigt i vårt jordgubbscafé. Arbetet innebär inte bara att ta betalt, utan även att marknadsföra oss genom att bland annat bära våra tröjor som ni kommer bli tilldelade. Dessa skall bäras under alla arbetspass och lämnas åter efter avslutad säsong. Ni är företagets ansikte utåt, vilket kräver att man är öppen och social.Vidare innebär arbetet ett ansvar för försäljning, betalning med kort, kontanter samt swish och att ta ut kassarapporter. Utöver det direkta försäljningsarbetet ingår uppgifter såsom bakning, kvalitetskontroll, städning, m.m.Utöver cafét tar man även emot gäster som ska bo på vårat vandrarhem, tar betalt och visar dem till deras rum.Tjänsten är på cirka 60-80% och schemat kommer vara förlagt på veckans alla dagar.Vid anställning kommer handledning inom kassahanteringen att ske. P.g.a. rådande omständigheter med Covid-19 kan både intervjuer samt utbildning ske digitalt.Vem är du?Minst 16 år (född 2005)Trevlig, glad och öppenTekniskt intresse är till fördel då all försäljning sker digitalt med surfplatta och i-ZettleSnus- och rökfriSka kunna låta mobilen vara under arbetspasset, men finnas tillgänglig om vi behöver nå digI din ansökanInformationen som vi önskar att du har med i din ansökan är bland annat;Vad heter du?När är du född?Var bor du?Kontaktinformation: hemadress, hemtelefon, mobiltelefon, epost.Under vilken period kan du jobba? (När slutar du skolan? Har du något inplanerat så du inte kan jobba vissa datum? När börjar skolan igen? Viktigt att denna informationen stämmer då man anställs utefter sin tillgänglighet.)Utöver detta önskar vi få veta mer om dig. Vad gör du om dagarna och vad gillar du att göra på din fritid?Bifoga gärna ett foto på dig så att vi får ett ansikte till namnet.Vi tar enbart emot ansökan via epost och har dessvärre ingen möjlighet att besvara alla som söker. Fokus läggs på rekryteringsprocessen och vi riktar in oss på dem som skickar in en fullständig ansökan. Skulle vi däremot efter en första kontakt välja att gå vidare med andra, så meddelas detta.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-15Rödsgubben ABLyckan 145693 Hunnebostrand5694301