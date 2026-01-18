Cafébiträde LovaLisas sommar 2026
Lovalisas café är ett familjeföretag som finns på Strömstad shoppingcenter. Vi erbjuder det bästa kaffet och den godaste fikan i en öppen och trevlig miljö.
Vi söker nu 5 medarbetare inför sommaren 2026.
Du skall vara glad, positiv och entusiasmerande och gärna ett intresse för bakning då vi bakar det mesta från grunden. Du skall vara serviceintriktad, stresstålig och ta egna initiativ.
Du har gärna utbildning och/eller erfaranhet från cafe eller resturangarbeten , men det är inget krav då vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Är du den vi söker så är du välkommen med din ansökan! För mer information ta kontakt med Sanna Hansson på telefon 0736936690 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: lovalisas@caferiet.se Omfattning
