Cafébiträde/kallskänka/kock

Café & Restaurang Hörnan AB / Kockjobb / Ulricehamn
2025-11-10


Vi söker en medarbetare
Är du en pigg glad positiv och arbetsvillig person då kanske det är dig vi söker.
Du behöver vara stresstålig kunna jobba självständig och i grupp, gilla högt tempo och ha kunden i fokus.
OBS: Erfarenhet som kallskänka eller liknande är ett krav minst 2-4 år
Vi behöver dig som kan kan ta egna initiativ, självgående, snabblärd och kunna jobba i grupp.
Är du berättigad anställningsstöd så var god nämn det i ditt CV.
Vi har löpande intervjuer så tveka inte med din ansökan.
Tjänsten är på 80% med månads lön
Välkommen med din ansökan/CV till
cafe@cafehornan.se eller info@cafehornan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: cafe@cafehornan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Café & Restaurang Hörnan AB (org.nr 559359-8484)
Boråsvägen 5 (visa karta)
523 36  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9598077

