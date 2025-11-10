Cafébiträde/kallskänka/kock
Café & Restaurang Hörnan AB / Kockjobb / Ulricehamn Visa alla kockjobb i Ulricehamn
2025-11-10
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Café & Restaurang Hörnan AB i Ulricehamn
Vi söker en medarbetare
Är du en pigg glad positiv och arbetsvillig person då kanske det är dig vi söker.
Du behöver vara stresstålig kunna jobba självständig och i grupp, gilla högt tempo och ha kunden i fokus.
OBS: Erfarenhet som kallskänka eller liknande är ett krav minst 2-4 år
Vi behöver dig som kan kan ta egna initiativ, självgående, snabblärd och kunna jobba i grupp.
Är du berättigad anställningsstöd så var god nämn det i ditt CV.
Vi har löpande intervjuer så tveka inte med din ansökan.
Tjänsten är på 80% med månads lön
Välkommen med din ansökan/CV tillcafe@cafehornan.se
eller info@cafehornan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: cafe@cafehornan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café & Restaurang Hörnan AB
(org.nr 559359-8484)
Boråsvägen 5 (visa karta
)
523 36 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598077