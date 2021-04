Cafébiträde, gymnasiet - Vansbro kommun - Butikssäljarjobb i Vansbro

Vansbro kommun / Butikssäljarjobb / Vansbro2021-04-15Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun. Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten!Vansbro kommun med drygt 6 800 invånare är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. Vansbro kommun är mycket stolta över sitt goda företagsklimat som också ger en mycket god arbetsmarknad, ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.2021-04-15Som cafébiträde kommer du vara som en spindel i nätet när det kommer till att skapa trivsel för elever och medarbetare. Café Oasen, som vår kaféverksamhet heter, fungerar som ett hjärta i verksamheten, där personal och elever sammanstrålar under skoldagen.I tjänsten kan du komma att ansvara för utveckling av kaffet, beställning, bakning, uppvärmning av lättare förtäring, kassahållning och rapportering, dagligt underhåll av cafékök, samt kontakt och uppföljning i enlighet med livsmedelsverkets riktlinjer. Det handlar dels om att se till att det finns fika och lättare förtäring under ordinarie skoldagar, men även inför olika personal- och elevevent.För dig är det en självklarhet att ha ett positivt förhållningssätt och att vara en god förebild för våra elever. Du har fullgjord gymnasieutbildning och vi ser gärna att du har arbetat inom caféverksamhet eller annan måltidsverksamhet. Det är meriterande om du erfarenhet av kassahantering och rapportering ochäven erfarenhet av verksamhets- och inköpsansvar.VI söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande, utvecklingsinriktad, kvalitetsmedveten och du har personlig mognad. Ser gärna att du är en fena på att baka fikabröd.Arbetet ställer krav på god socialkompetens och att du har förmågan att planera och strukturera det egna arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personliglämplighet.Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.ÖVRIGTInför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen).Vansbro kommun erbjuder möjlighet till fri tillgång till simhall och gym, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.Insända ansökningshandlingar återsändes ej.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid. ca 40% Dagtid. Uppehållsanställning Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-10 Tillsättning kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut fattas. .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Vansbro kommun5693293