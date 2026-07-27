Cafebiträde
Gårda Bakeshop i Göteborg AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-27
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Vi söker cafebiträde på heltid!
Vill du bli en del av vårt härliga team?
Vi söker nu ett engagerat och serviceinrikat cafebiträde på heltid med tillträde 1 sept eller enl överenskommelse.
Vi söker dig som är:
Glad positiv tycker om att ge god service
är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
trivs i högt arbetstempo
är flexibel och en lagspelare
tidigare erfarenhet från cafe restaurang eller service är meriterande men inget krav
Skicka din ansökan med cv och en kort presentation med bild, vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info@gardabakeshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cafebiträde ht26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gårda Bakeshop i Göteborg AB
(org.nr 556660-5027)
Gårdavägen 1 (visa karta
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426 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Café Mossberg I Göteborg AB Jobbnummer
10013434