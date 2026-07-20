Cafébiträde
Bontemps Bageri AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-07-20
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Vi på Bontemps Bageri söker en ny kollega till vårt team! 🥐
Vi är ett franskt hantverksbageri i hjärtat av Sundsvall där kvalitet, hantverk och service står i fokus. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och utveckla Bontemps Bageri tillsammans med oss och bidra till att ge våra gäster en fantastisk upplevelse – varje dag.
Om rollen
Som cafébiträde hos oss kommer du bland annat att:
Ta hand om våra kunder med ett varmt och professionellt bemötande
Servera kaffe och sälja våra produkter
Säkerställa att butiken alltid är välfylld, välorganiserad och inbjudande
Förbereda smörgåsar, kundbeställningar och andra produkter
Hålla caféet rent och följa våra hygienrutiner
Samarbeta med dina kollegor för att skapa en trivsam arbetsmiljö
Tjänsten omfattar tre arbetsdagar per vecka: måndagar, tisdagar och lördagar. Arbete varje lördag ingår som en fast del av tjänsten. Det är därför viktigt att detta upplägg passar din situation även på längre sikt. Arbetstiderna varierar mellan morgon- och dagpass beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som
Är pålitlig, ansvarstagande och självgående
Trivs med att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ när det behövs
Har ett öga för ordning, kvalitet och service
Tycker om kundkontakt och möter människor med ett leende
Är flexibel och trivs i ett stundtals högt arbetstempo
Bidrar till en positiv stämning och ett gott samarbete i teamet
Tidigare erfarenhet från café, restaurang eller butik är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst på 24 timmar per vecka
Ett engagerat och familjärt team
En trivsam arbetsmiljö där kvalitet och hantverk står i centrum
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande företag
📍 Sundsvall
Start: Mellan den 10 och 17 augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till jobs@bontempsbageri.com
och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: jobs@bontempsbageri.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bontemps Bageri AB
(org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta
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852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Bontemps Bageri Jobbnummer
10007826