Cafébiträde

Alfreds Café AB / Servitörsjobb / Huddinge
2026-04-23


Alfreds Café är ett litet café som ligger på Kvarnbergsplan i Huddinge. Vi har öppet sju dagar i veckan mellan 11.00-21.00.
Vi serverar lunch, middag och allt däremellan. Idag är vi totalt 2 personer som delar på passen och jobbar 3 dagar och ledig 3 dagar enligt ett rullande schema. Utöver det behöver vi nu någon som vill arbeta extra.
Vi söker nu en person som är intresserad av ett extrajobb på ca 30-40 tim i månaden
Du måste ha fyllt 20 år för att få arbeta ensam som alkoholansvarig då vi serverar vin/öl och enligt gällande lagstiftning.
Vidare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet eller utbildning inom området och är intresserad av matlagning då vi även serverar dagens husman.
Efter en kort introduktion räknar vi med att du är i full gång.
Timlön efter överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: alfred@alfredscafe.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alfreds Café AB (org.nr 556770-0397)
Kvarnbergsplan 4 (visa karta)
141 45  HUDDINGE

Jobbnummer
9873061

