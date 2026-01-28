Caféansvarig i en arbetsmarknadsinsats
Helsingborgs kommun / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-01-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för staden och helsingborgarna? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens. Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser - och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Verksamhetsområde arbetsmarknad ansvarar för att alla invånare som uppbär ekonomiskt bistånd deltar i heltidsaktiviteter. Arbetet sker i tvärfunktionella team där insatserna anpassas efter individens behov för att skapa bästa möjliga väg mot självförsörjning.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
För att möjliggöra för fler helsingborgare med ekonomiskt bistånd att delta i arbetsnära aktiviteter utökar vi våra praktiska verksamheter och kommer nu att starta upp fler caféverksamheter där vi kan erbjuda våra invånare arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller praktik.
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som har ett handledande och coachande uppdrag i caféerna för att stötta arbetsmarknadsanställda till reguljärt arbete eller studier. Vid behov kan det också bli aktuellt att arbeta på andra arbetsplatser.
Du kommer att planera och driva caféverksamheten, hantera beställningar och tillsammans med kollegorna handleda i bakning och beredning av lättare lunch till café, event och möten. I din roll ingår ansvar för att livsmedel och egenkontroll hanteras korrekt samt att rutiner för diskhantering och städning finns på plats. Ditt arbete innehåller också vissa administrativa uppgifter, bland annat fakturahantering, och visst arbetsmiljöarbete.
En viktig del av uppdraget är att handleda våra invånare som arbetar i verksamheten för att ge dem en grund att stå på inom yrkesområdet. Det gör du genom att lyfta invånarnas styrkor och utvecklingsområden. Du kommer att arbeta tillsammans i ett team med olika kompetenser för att tillsammans med invånarna och våra olika samarbetspartner möjliggöra vägar mot arbete och studier. En avgörande nyckel för att lyckas är att vi tror på invånarens drivkraft och förmågor.Kvalifikationer
Du behöver ha utbildning på gymnasial nivå inom kök och restaurang eller bageri/konditori. Vi ser också gärna att du har en eftergymnasial utbildning som socialpedagog eller liknande. För att lyckas i rollen söker vi dig som är framåt, nytänkande och ödmjuk och inte rädd för att hugga i när det behövs. Du trivs med att arbeta självständigt, men har också ett gott bemötande och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Vi söker dig som:
• är utbildad kock/kallskänka eller bagare/konditor, gärna med en pedagogisk erfarenhet och kompetens
• har erfarenhet och intresse av att stödja personer med en social problematik
• har dokumenterad erfarenhet från arbete i kök, konditori eller café med vana av att sköta inköp/beställningar
• har goda kunskaper i livsmedelshygien och egenkontroll
• har en god förmåga att arbeta stödjande och motiverande
• har en god digital kompetens och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• har körkort för personbil
Erfarenhet av arbetsledande arbetsuppgifter och att arbeta språkutvecklande är meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, därför vill vi att du kan identifiera dig med nedanstående
• är en stabil och lyhörd person som är van att arbeta självständigt och fatta snabba beslut
• är engagerad, handlingskraftig och ansvarsfull
• har en god samarbetsförmåga, lätt att skapa nya kontakter och visar driv och tydlighet i arbete med andra
• har en god förmåga att med ett positivt förhållningssätt stödja och motivera till förändring och utveckling och står kvar även i utmanande situationer
• är en strukturerad person som har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och krav
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (projekt)
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 6 månader
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sektionschef
Edit Szinte edit.szinte@helsingborg.se 0705-907456 Jobbnummer
9708448