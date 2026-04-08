Cafeansvarig, Café Arendal, Göteborg

Caféansvarig, Café Arendal, Göteborg
Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?Nu söker vi en passionerad, nyfiken och entusiastisk Caféansvarig medarbetare till vårt Café/Bistro i Arendal.I tjänsten ingår bland annat att ansvara för den dagliga driften, se till att service och kvalité håller hög nivå och säkerställer god arbetsmiljö. Du ska följa lagar och rutiner samt Compass Groups policys, regler och värderingar samt ansvarar för rapportering till närmsta chef.
Om Café Bistro Arendal
Café Bistro Arendal är en liten enhet hos en av våra stora kunder i Arendal, vi säljer smörgåsar, sallader, pic and mix salladsbuffé och hembakat fika, vi har en hel del catering både i och utanför byggnaden. Vi har öppet måndag -fredag 7:00- 14:30, i dagsläget är det en 100% och en 50% som arbetar på plats, har ca 60-80 lunchsallader varje dag, vi söker dig som är sugen på att jobba och driva enheten framåt och utveckla utbud och catering, stora möjligheter finns.
Vem är du?
Du har en gymnasieutbildning gärna inom hotell-och restaurang
Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet inom restaurang eller motsvarande
Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
Du har förmågan att leda och fördela arbetet samt omsätta genomtänkta beslut i handling
Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsmiljö
Du är kreativ och lösningsorienterad
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska obehindrat
Du har god datavana och kunskaper i Office365
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 600 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Service den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9842029