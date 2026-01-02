Caféansvarig
2026-01-02
Vill du skapa mat- och fikaupplevelser som blir en del av våra gästers semesterminnen? På Ragnerud Vandringsdestination möts gäster av stillhet, skog, sjöar och ett café där doften av nybakat sätter tonen. Nu söker vi dig som vill ta ansvar för bakning, planering och kvalitet i vårt café under säsongen.
Om rollen
Du har ett helhetsansvar för våra bakverk och matiga rätter - från idé till servering. Med känsla för hantverk, råvaror och gästupplevelse ser du till att utbudet håller hög kvalitet och speglar platsens själ.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Bakning av kakor och bakverk
Planering av sortiment och menyer
Orderläggning och råvaruhantering
Kvalitetsansvar för bakverk och matiga rätter
Handledare vid introduktioner
Samarbete med caféteamet för ett varmt värdskap
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bakning och/eller café/kök
Är strukturerad och gillar att planera
Har öga för kvalitet, smak och presentation
Trivs med ansvar och kan arbeta självständigt
Gärna inspireras av naturen och säsongens smaker
Anställningsvillkor
Omfattning: 50 %
Period: April-september
Arbetstid: Oregelbunden, inklusive helger och kvällar
Lön: Enligt kollektivavtal
Varför Ragnerud?
Hos oss blir arbetet mer än ett jobb - det blir en del av en helhetsupplevelse där vandring, natur och mat och fikaupplevelser möts. Här får du skapa med händerna, ta ansvar och vara med och sätta smaken på sommaren för våra gäster.
Låter det som du?
Skicka din ansökan och berätta varför just du passar för rollen. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
cv och perssonligt brev
E-post: jobb@ragnerud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Caféansvarig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ragnerud Business AB
(org.nr 559078-2891), https://www.ragnerud.com/swe/cafe/
Jolsäter 15 (visa karta
)
458 97 HÖGSÄTER Arbetsplats
Ragnerud Vandringsdestination Jobbnummer
9668166