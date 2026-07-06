Caféansvarig -Tegnérs Bageri Ekerö
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2026-07-06
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Tegnérs Bageri söker en ledare till serveringen i Ekerö
Tegnérs Bageri Ekerö öppnade 2022 och har snabbt blivit en uppskattad plats för bröd, bakverk och en kaffe i solen vid vattnet. Nu söker vi en caféansvarig som vill ta ansvar för café- och butiksdelen, driva försäljning, leda teamet i vardagen och utveckla verksamheten vidare.
Vi driver också en enhet i Tullinge, där Tegnérs Bageri startade 2019. Båda enheterna bygger på samma grund: hantverk, kvalitet och en tydlig ambition, att ge gästen en upplevelse som känns genomtänkt, personlig och professionell.
Om rollen
Som Caféansvarig ansvarar du för driften av butiks- och serveringsdelen på enheten. Du leder teamet, bemannar och schemalägger, säkerställer att gästen får ett gott bemötande – och att miljön, flödet och försäljningen fungerar.
Du arbetar nära vår produktion, och med vår verksamhetsansvariga, som leder helheten. Du är en del av ett litet ledningsteam där du har fullt mandat att ta ansvar och förväntas ta initiativ, lösa problem och driva förbättringar i det dagliga.
Det här är en operativ chefsroll där du är på plats, leder med tydlighet och bygger ett starkt team runt dig.
Ditt ansvar
Leda den dagliga verksamheten i butik och servering
Schemaläggning, bemanning, introduktion och arbetsledning
Säkerställa service, kvalitet, ordning och arbetsmiljö
Följa upp försäljning, snittköp och svinn
Ansvara för kassahantering, enklare administration och rutiner
Samarbeta med produktionen kring produktflöde, kampanjer och presentation
Ansvara för matutbudet i caféet – inklusive sortiment, upplägg, presentation och flöde i vardagen
Driva försäljning genom bemötande, miljö och rätt tempo i vardagen
Vi söker dig som:
Har tidigare arbetat i ledande roll inom café, bageri eller restaurang
Är trygg i att ta ansvar och bra på att organisera
Har erfarenhet av drift, bemanning och teamledning
Har koll på flöde, försäljning och gästupplevelse
Talar och skriver svenska obehindrat
Har baskunskaper inom hygienrutiner (HACCP)
Det är ett plus om du:
Har jobbat med hantverksbageri eller café med matutbud
Har ett öga för förbättringar – du gillar att göra saker lite smartare varje vecka
Vi erbjuder:
Ett tydligt chefsuppdrag med operativt ansvar och förtroende
En roll där du får vara med och påverka – både i vardagen och i utveckling
Heltidstjänst, varierande arbetstider (inkl. helgtjänstgöring)
Fast lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal med Visita/HRF Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansök via länken". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tegnérs Bageri Ekerö AB
(org.nr 559267-5671)
Bryggavägen 143 (visa karta
)
178 51 EKERÖ Arbetsplats
Tegnérs Bageri Ekerö Kontakt
Verksamhetsansvarig
Tomas Ablahad hej@tegnersbageri.se 0739145998 Jobbnummer
9994502