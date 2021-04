Cafe biträde - Ariston bageri & konditori AB - Servitörsjobb i Mariestad

Ariston bageri & konditori AB / Servitörsjobb / Mariestad2021-04-09Brödboden i Mariestad söker personal.Brödboden bakar bröd från grunden med stor passion och stolthet. Vi har även ett brett sortiment av konditorivaror som vi tillverkar. Vi både levererar till andra företag och säljer våra produkter i vårt eget café.Nu behöver vi utöka personalstyrkan i butiken. Du kommer möta våra kunder i butiken och sälja våra produkter både till de som fikar hos oss eller tar med sig produkterna hem.Den vi söker skall ha bra ordningssinne och gilla kundkontakter och förstås ingen nackdel om du brinner för service.Dina arbetsuppgifter består av att sköta butiken och café gästerna. Innan du öppnar så skall bröd och andra produkter exponeras i butiken. Under dagen har du löpande arbetsuppgifter både i caféet och i köket.Den vi söker skall kunna arbeta självständigt och ha en god socialkompetens för att kunna möta våra kunder, du blir vårt ansikte utåt.Pålitlig, morgonpigg och allmänt glad, är det du? Isåfall passar du in i vårt lilla företag.Tillträde snarast.Är du intresserade? Isåfall skicka cv till miourania@yahoo.gr eller komma in i butiken och lämna cv. Lämna gärna referenser med din ansökan.2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-30Ariston bageri & konditori ABÖsterlånggatan 554230 Mariestad5683272