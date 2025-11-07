Café biträdande

Piccolin & Partner AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-07


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Piccolin & Partner AB i Stockholm

Vi söker dig som är morgonpigg med glatt humör. Dina uppgifter blir att öppna vårat Café på morgonen och förbereda dagens försäljning av mackor och bröd. Du bör ha goda kunskaper i svenska o engelska. Arbetstid från 06.30 måndag till fredag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: Cafetsofo@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Piccolin & Partner AB (org.nr 556593-3982)
Renstiernas gata 23 (visa karta)
116 31  STOCKHOLM

Arbetsplats
Café T Sofo

Jobbnummer
9593016

Prenumerera på jobb från Piccolin & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Piccolin & Partner AB: