Café biträdande
Piccolin & Partner AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-07
Vi söker dig som är morgonpigg med glatt humör. Dina uppgifter blir att öppna vårat Café på morgonen och förbereda dagens försäljning av mackor och bröd. Du bör ha goda kunskaper i svenska o engelska. Arbetstid från 06.30 måndag till fredag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: Cafetsofo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piccolin & Partner AB
Renstiernas gata 23 (visa karta
116 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Café T Sofo Jobbnummer
9593016