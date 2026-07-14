Cafe bar söker medarbetare
Mocca Cafe AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-14
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Cafe bar beläggen i centrala Malmö söker duktig medarbetare.
utbildning sker löpande på arbetsplatsen.
Viktigast är disciplin, motivation och hög arbetsmoral samt att man har lätt att hantera flera bollar i luften och ser hur arbetet ska ske på en verksamhet.
lönen är bra med Schyssta villkor, arbetetstiderna är varierande med både dag, kväll samt helger.
Samtliga personal ska kunna hantera kassan, diska, servera, städa, göra kaffe, alkohol drinkar, hälla upp öl från fat, göra förberedelser, göra mat mm.
ingen personal har en bestämt arbetsuppgift och ska utföra samtliga sysselsätt som behöver utföras på arbetsplatsen.
stor vikt sätts på personligheten, att man kommer överens med existerande personal som har jobbat hos oss i flera år, samt våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
ansökande kan lämna in sin CV personligt måndag-torsdag 13-14
E-post: mocca.cafe@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mocca Café AB
(org.nr 559167-4816)
Friisgatan 4 (visa karta
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211 46 MALMÖ Jobbnummer
10002944