Cafébiträde Heltid
D & E Konditori AB / Thelins Konditori
2025-09-10
Nu söker vi vår nya stjärna som brinner för service och vill göra vardagen lite godare för våra gäster!
Som konditoribiträde blir du en viktig del av vår dagliga verksamhet. Du hjälper till med allt från att ge våra gäster bästa möjliga service och skapar härliga relationer med våra kunder, serverar kaffe, håller ordning och reda i butiken m.m.
Vad erbjuder vi dig?
En rolig och social arbetsplats där du träffar nya människor varje dag.
Möjligheten att växa och utvecklas inom ett företag som hela tiden är på väg framåt.
Kollegor som stöttar, peppar och skrattar med dig, vi tror att jobbet ska vara lika roligt som det är viktigt.
Chansen att vara en del av en resa där vi tillsammans bygger något stort och hållbart.
Vad erbjuder du oss?
Ett glatt humör och en positiv inställning (vi gillar energi!).
Du gillar ansvar och tar egna initiativ.
Du vill lära dig mer och utvecklas tillsammans med oss.
Du är stolt över att representera vårt varumärke och våra produkter.
Tidigare erfarenhet av bageri eller café är förstås ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på jobb@thelinskonditori.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: jobb@thelinskonditori.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D & E Konditori AB
STOCKHOLM Arbetsplats
D & E Konditori AB / Thelins Konditori
9501996