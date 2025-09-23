Cafébiträde
2025-09-23
Om jobbet
Nu söker vi vår nya stjärna som brinner för service och vill göra vardagen lite godare för våra gäster!
Som cafebiträde blir du en viktig del av vår dagliga verksamhet. Du hjälper till med allt från att ge våra gäster bästa möjliga service och skapar härliga relationer med våra kunder, serverar kaffe, håller ordning och reda i butiken m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Lämna in din CV personligen till oss på Cafe 3G Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CAFÉBITRÄDE". Arbetsgivare Café 3G AB
(org.nr 559033-4917)
Landbrogatan 9 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Kontakt
mesut doyu Cafe3g@hotmail.com 0704824602 Jobbnummer
