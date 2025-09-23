Cafébiträde

Café 3G AB / Servitörsjobb / Karlskrona
2025-09-23


Visa alla servitörsjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Café 3G AB i Karlskrona

Om jobbet
Nu söker vi vår nya stjärna som brinner för service och vill göra vardagen lite godare för våra gäster!
Som cafebiträde blir du en viktig del av vår dagliga verksamhet. Du hjälper till med allt från att ge våra gäster bästa möjliga service och skapar härliga relationer med våra kunder, serverar kaffe, håller ordning och reda i butiken m.m.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Lämna in din CV personligen till oss på Cafe 3G

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CAFÉBITRÄDE".

Arbetsgivare
Café 3G AB (org.nr 559033-4917)
Landbrogatan 9 (visa karta)
371 34  KARLSKRONA

Kontakt
mesut doyu
Cafe3g@hotmail.com
0704824602

Jobbnummer
9523090

Prenumerera på jobb från Café 3G AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Café 3G AB: