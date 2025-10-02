Caesars kitchen serveringspersonal för lunch

Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje
2025-10-02


Vi på Restaurang Caesars söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vårt team. Brinner du för att ge gästerna en förstklassig upplevelse och trivs i en restaurangmiljö med högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av servering
Har goda kunskaper i serviceyrket
Talar flytande svenska
Är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team

Vi erbjuder:

En anställning med start omgående
Deltidstjänst på lunchtider, måndag-fredag kl. 11.00-15.00
En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och nöjda stamgäster

Skicka in ditt CV och berätta varför just du passar hos oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: Jobb@caesars.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Telge Restauranger AB (org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Caesars kitchen

Jobbnummer
9536401

