Caesars kitchen serveringspersonal för lunch
Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje Visa alla servitörsjobb i Södertälje
2025-10-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telge Restauranger AB i Södertälje
Vi på Restaurang Caesars söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vårt team. Brinner du för att ge gästerna en förstklassig upplevelse och trivs i en restaurangmiljö med högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering
Har goda kunskaper i serviceyrket
Talar flytande svenska
Är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder:
En anställning med start omgående
Deltidstjänst på lunchtider, måndag-fredag kl. 11.00-15.00
En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och nöjda stamgäster
Skicka in ditt CV och berätta varför just du passar hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: Jobb@caesars.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Telge Restauranger AB
(org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Caesars kitchen Jobbnummer
9536401