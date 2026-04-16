CAD-ritare / Projekteringsstöd
2026-04-16
Veqant AB söker nu en CAD-ritare / projekteringsstöd inom husbyggnad som vill arbeta med varierande projekt och bidra till genomtänkta, hållbara lösningar i byggprocessen.
Om Veqant
Veqant levererar tjänster inom byggkonstruktion med fokus på kvalitet, tydlighet och långsiktighet. Vi arbetar i projekt från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar och har uppdrag inom bostäder, kommersiella byggnader samt industri- och logistikprojekt.
Vårt arbetssätt bygger på att skapa rätt förutsättningar från början - genom noggrann projektering, tydliga handlingar och lösningar som fungerar i verkligheten.
Om rollen
Som CAD-ritare / projekteringsstöd hos oss arbetar du nära både konstruktörer och uppdragsledare i olika typer av projekt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Framtagning av 2D- och 3D-modeller samt ritningar
Medverka vid framtagning av konstruktions- och bygghandlingar
Modellering i exempelvis Revit och/eller AutoCAD
Medverkan i projekteringsmöten
Delta i samordning av tekniska lösningar tillsammans med ansvarig konstruktör
Rollen innebär att arbeta i nära samarbete med erfarna konstruktörer där du successivt utvecklas i dina arbetsuppgifter.
Du kommer arbeta i projekt inom:
Småhus
Bostadsprojekt
Kommersiella fastigheter
Industri- och logistikbyggnader Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning inom bygg/konstruktion (gymnasial nivå)
Har erfarenhet av CAD-verktyg såsom Revit, Tekla eller liknande
Har grundläggande förståelse för byggprocessen och ritningsframställning
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av husbyggnadskonstruktion
Intresse för konstruktion och tekniska lösningar Dina personliga egenskaper
Tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt med fokus på kvalitet
Arbetar strukturerat och skapar tydlighet i ritningar och modeller
Har förmåga att tänka framåt och uppmärksamma lösningar som fungerar i praktiken
Är noggrann och förstår vikten av detaljer i tekniska handlingar
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett välfungerande projektarbete
Har en vilja att utvecklas och ta större ansvar över tid
Vi erbjuder
En varierande roll i ett växande bolag
Lön: konkurrenskraftig och individuell baserad på erfarenhet
Försäkringar motsvarande kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas mot konstruktör med större ansvar
Ett nära samarbete i projekt där du får vara delaktig i hela processen
Arbetsplats
Tjänsten är baserad i Helsingborg.
Arbetet utförs huvudsakligen på kontoret med möjlighet till viss flexibilitet. Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Skicka din ansökan via e-post till oss
E-post: info@veqant.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veqant AB
(org.nr 559197-8605) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9857376