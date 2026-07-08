CAD-ritare inom TopSolid - Tantum AB
AB Ny Kollega i Skåne / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-08
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Är du konstruktören eller CAD-ritaren som inte räds tekniska utmaningar och varierande projekt? Vill du vara med och forma framtidens produktionsflöde hos oss? Om ja, då har vi den perfekta tjänsten för dig.
Vi på Tantum AB i Malmö söker nu en ny kollega, dig som vill kombinera 3D-konstruktion, produktionsteknik och digital utveckling i en roll där du får stort inflytande. Hos Tantum får du möjlighet att bygga upp och vidareutveckla vårt arbete i TopSolid - från implementering till ett väl fungerande produktionssystem som används varje dag i verksamheten.
Om Tantum
Tantum AB tillverkar hållbar och kundanpassad inredning för offentliga miljöer. Våra produkter används bland annat i skolor, vårdmiljöer, kontor och andra verksamheter där kvalitet, funktion och lång livslängd är avgörande. Med över 50 års erfarenhet och en modern maskinpark kombinerar vi traditionellt hantverk med den senaste tekniken för att leverera inredning som håller över tid.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att investera i digitalisering och smartare produktionsprocesser. Investeringen i TopSolid är en viktig del av denna satsning och kommer att stärka kopplingen mellan konstruktion, beredning och produktion. Som en del av vårt team får du en central roll i att utveckla våra arbetssätt och vara med och forma framtidens produktionsflöde på Tantum.
Om rollen
Tjänsten kombinerar teknisk 3D-konstruktion med produktionsberedning och verksamhetsutveckling. Inledningsvis ligger fokus på att implementera och anpassa TopSolid så att systemet blir en naturlig del av vårt produktionsflöde. När grunden är på plats kommer du att arbeta med att ta fram 3D-modeller, ritningar och produktionsunderlag för nya projekt samt vidareutveckla våra digitala arbetssätt.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt kunnande med utvecklingsarbete och som motiveras av att vara med och bygga upp nya arbetssätt i ett företag där dina idéer och din kompetens gör verklig skillnad.
Sammanfattning av arbetsuppgifterna
• Implementera och utveckla TopSolid i företagets produktionsflöde
• Anpassa systemet efter verksamhetens behov
• Ta fram 3D-ritningar och kompletta produktionsunderlag
• Säkerställa att ritningsunderlag genererar korrekta detaljritningar, kapnoter, såglistor och CNC-program
• Bidra till effektivare arbetsprocesser och kvalitetssäkrad produktion
• Vid behov stötta kalkyl- och försäljningsavdelningen med tekniskt underlag
Det här är en nyckelroll i utvecklingen av ett mer digitalt, effektivt och kvalitetssäkrat produktionsflöde.
Varför du ska börja hos oss
Vi erbjuder en nyckelroll i företagets digitala utveckling och ett arbete där konstruktion möter produktion. Du kommer ges stora möjligheter att påverka arbetssätt och processer. Inom företaget har vi korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Tantum är ett stabilt växande företag med över 50 års erfarenhet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett företag där idéer tas tillvara och där du verkligen kan göra skillnad. Vi tror på långsiktiga relationer, hög kvalitet och ständig utveckling - och vi hoppas att du vill vara med på den resan.
Vi vill att du bidrar med följande erfarenheter och kompetenser
• Har 2-3 års erfarenhet av CAD- eller 3D-konstruktion, gärna med CAD-verktyget TopSolid
• Har ett tekniskt intresse och förståelse för produktion
• Har goda kunskaper inom ritningsläsning
• Har god allmän datavana (särskilt Excel)
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• Har körkort för personbil
Din personlighet
Du är i grunden en tekniskt kunnig och gärna även händig person. Du är ansvarsfull, strukturerad och noggrann för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten. Du besitter ett välutvecklat logiskt tänkande. Du trivs med att utveckla och förbättra arbetssätt och metoder. Du är socialt kompetent då det är viktigt att du passar in i vårt team/grupp och kan samarbeta med oss övriga på företaget och med våra kunder.
Vi kommer att lägga stor vikt vid ditt intresse och inställning samt dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten.
Arbetsplats och våra arbetstider
Arbetet sker på vår anläggning i Malmö. Vi har följande arbetstider (06:30-16:05 måndag-torsdag, 06:30-12:30 fredag.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 9 augusti men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen till oss på Tantum med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi har specialiserat oss på att hitta nya kollegor åt våra kunder inom främst ledning, sälj, teknik och specialistnivå. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ny Kollega i Skåne
(org.nr 559224-1714)
Mellangatan 71 (visa karta
)
261 61 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996121