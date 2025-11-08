CAD-resurs till vår kund i Norrköping!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-11-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och vill utvecklas inom CAD? Här får du chansen att kombinera studier eller annan sysselsättning med ett meriterande extrajobb där du bidrar till spännande projekt och utvecklar dina färdigheter i en dynamisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett globalt teknikföretag med verksamhet i över 150 länder erbjuder innovativa lösningar för att öka energieffektivitet och minska driftskostnader i byggnader världen över. I Sverige är de rikstäckande inom områden som byggnadsautomation, kyla, HVAC och säkerhet. På kontoret i Östergötland ligger fokus på kylsystem till kryssningsfartyg, med både utveckling, produktion och service.
Vi söker en noggrann, ansvarstagande och målinriktad person med tekniskt intresse som vill stärka sitt CV med meriterande erfarenhet som CAD-resurs. Rollen passar dig som studerar eller har en annan sysselsättning på minst 50 % och vill kombinera detta med ett utvecklande extrajobb. Här får du chansen att bidra till spännande projekt, växa i en dynamisk miljö och bli en viktig del av ett engagerat team. I rollen som CAD-resurs kommer du att vara en viktig del av teamet och supportera med att underhålla och utveckla tekniska ritningar. Du kommer att arbeta nära kollegor och bidra till att säkerställa hög kvalitet i alla leveranser.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att samla på dig meriterande erfarenhet
• Ett extrajobb på ett spännande bolag i en unik bransch
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
• Uppdatera CAD-ritningar
• Utföra administrativa uppgifter
• Sköta dokumentation av tekniska ritningar
• Arbeta med anläggningsritningar
VI SÖKER DIG SOM
• Pågående universitetsutbildning med minst 1,5 år kvar inom maskinteknik, elektronik eller annan relevant utbildning innehållande CAD. Alternativt en annan sysselsättning på minst 50%.
• Har kunskaper inom CAD och god förståelse för 2d och 3d ritningar.
• Är en nyfiken, flexibel och ansvarstagande person med starkt tekniskt intresse.
• Har möjlighet att arbeta 1-2 dagar i veckan på plats i Norrköping.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom sin bransch, känt för sitt innovativa arbete och engagemang för kvalitet. De erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där medarbetarnas utveckling står i fokus. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115608". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9595108