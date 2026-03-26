CAD-konstruktör
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en CAD-konstruktör till vår kund inom fordonsindustrin. Det här är en roll för dig som är trygg i CAD men som också uppskattar att vara nära verksamheten och vill ha en bred roll.
Du jobbar med mekanisk konstruktion, stöttar produktion, servar maskiner och jobbar nära inköp med produktval och utveckling. Du tar fram nya lösningar, vidareutvecklar befintliga konstruktioner och skapar struktur och tekniska standarder i arbetet.
Det handlar om bärande konstruktioner, ramverk och mekaniska system där funktion och hållfasthet är vardag. Du är delaktig i att implementera konstruktionerna i produktionen och säkerställer att de är byggbara och genomtänkta.
Mekanisk beredning är en naturlig del av rollen. Du arbetar nära inköp och har förståelse för vilka produkter och komponenter leverantörer erbjuder. I samråd med inköp säkerställer du att rätt lösningar väljs både tekniskt, hållbart och ekonomiskt.
För rätt person finns även möjlighet att ta visst tekniskt ansvar för maskiner, enklare service och dialog med leverantörer. Erfarenhet av att rita el-scheman eller arbeta med 3D-skrivare är meriterande men inget krav.Profil
Du har bakgrund med studier eller erfarenhet från yrke inom mekanik eller liknande och som är trygg i CAD. Du har ett helhetstänk och gillar att jobba brett över hela företaget men med fokus på CAD-konstruktion och produktutveckling.
Du har god förståelse för bärande konstruktioner och mekaniska system och trivs i en miljö där konstruktion möter produktion. Du är tekniskt driven, strukturerad och lösningsorienterad.
Det är en fördel om du har arbetat i en tillverkande miljö tidigare och uppskattar att vara nära verksamheten snarare än enbart arbeta teoretiskt.Om företaget
Detta är en direktrekrytering via Auxante och du blir anställd direkt hos kund. Vi arbetar långsiktigt och lägger stor vikt vid rätt matchning mellan person och verksamhet.
Urval sker löpande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9821447