CAD designer med elkompetens
Företagsbeskrivning
Bosch Thermoteknik AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer värmepumpar för den europeiska marknaden. Vi är cirka 639 medarbetare och utgör en del av den stora Boschkoncernen som består av cirka 417,900 medarbetare världen över.
Vi arbetar med hållbar förenkling av vardagen där stort fokus ligger på miljö, innovation och utveckling. I Tranås finns en produktionsenhet och ett kompetens- och utvecklingscenter. De värmepumpar vi tillverkar hämtar energi från olika källor - berget, vattnet eller luften. Vi arbetar för att ständigt ligga i framkant och bidrar till hållbar energi och en bättre miljö med målet att skapa en förenklad vardag för våra kunder. Kort sagt, vi skapar teknologi som är "Invented for life".
Om rollen
Ditt bidrag till något stort
I rollen som CAD-designer kommer du att skapa och utveckla 3D- och 2D-ritningar för elektronikkomponenter och kablage, med ett ständigt fokus på produktkvalitet och hållbarhet.
Du designar kabel-layouter för värmepumpar utifrån uppsatta krav på säkerhet, funktion och kostnad.
Du säkerställer att all design av elektronik och komponenter efterlever gällande regler för elsäkerhet, EMC och LVD.
Du arbetar praktiskt med att bygga, testa och utvärdera olika konstruktionslösningar för att hitta den bästa vägen framåt.
Du bidrar med innovativa mekaniklösningar som balanserar funktion, kostnad, kvalitet och användarvänlighet.
Kravspecifikation
Vad som utmärker dig
Du har antingen tidigare erfarenhet från en liknande roll eller en relevant teknisk utbildning inom exempelvis el, mekanik, elektroteknik eller fysik.
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med både 2D- och 3D-CAD.
Erfarenhet av Siemens NX ses som starkt meriterande.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad. Du är en initiativtagare som tar fullt ansvar för ditt arbete från start till mål.
Rollen kräver god kommunikationsförmåga och att du obehindrat kan uttrycka dig på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Ytterligare information
Din framtida arbetsplats erbjuder dig
På Bosch bryr vi oss, om dig, vår verksamhet och vår miljö. Vårt löfte till våra medarbetare är bergfast. Vi växer tillsammans i otaliga roller, positioner och möjligheter och vi är intresserade av att utveckla "hela dig", inte bara dig som är klockan 7-16 - För livet handlar om balans.
På Bosch firar vi dig. Det är våra medarbetare som gör oss anmärkningsvärda. Därför kompenserar vi ditt bidrag med konkurrenskraftiga lönepaket, attraktiva förmåner, tjänstepension, flextid, smart work, friskvård och ett uppriktigt "tack". Vår framgång är din framgång. Låt oss fira tillsammans.
På Bosch förstår vi att alla har sitt eget fokus i livet, oavsett om det handlar om nya yrkesmässiga utmaningar, utbildning och utveckling eller mer tid för familj, vänner och fritidsintressen. Vad dina mål än är så är vi flexibla. Låt oss hitta en balans.
På Bosch tror vi att alla är olika och det är det vi älskar. Låt dig inspireras av en samarbetsvillig, öppen, respektfull och pålitlig arbetsplats där du kan vara dig själv och berikas av perspektiven från vår gemenskap runt om i världen.
#LikeABosch
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robert Bosch AB
(org.nr 556047-1194)
Hjälmarydsvägen 8 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Arbetsplats
Bosch Thermoteknik AB Jobbnummer
9848666