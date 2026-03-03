C-distributör sökes till norra Stockholm
Vi söker fyra engagerade och pålitliga C-chaufförer till vårt framgångsrika distributionsteam i Stockholm. Som C-chaufför hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leverera varor till våra kunder på tid och med högsta kvalitet. Du kommer att ingå i ett härligt team och ha goda möjligheter att utvecklas i din roll.Dina arbetsuppgifter
Leverera varor till våra kunder på tid och med toppkvalitet.
Följa gällande säkerhets- och transportföreskrifter.
Lasta och lossa varor effektivt och säkert.
Upprätthålla god ordning och reda i fordonet.
Dokumentera leveranser och hantera digitala system.
Samverka med kollegor och kunder på ett positivt och professionellt sätt.Kvalifikationer
C-behörighet, giltigt YKB och förarkort.
Erfarenhet av digitala system för transportbranschen är en merit.
God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft vid lastning och lossning.
Ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad.
Positiv, serviceinriktad och med god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
En attraktiv lön. Kollektivavtal.
Ett meningsfullt och utmanande arbete där du gör skillnad.
Ett härligt team och en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Sänd din ansökan till jobb@365bts.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
