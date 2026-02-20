C-chaufförer till sommaruppdrag inom distribution!
Vi söker nu flertalet chaufförer med C-behörighet till vår samarbetspartners distributionsverksamhet under sommarperioden. Som distributionschaufför kör du ut gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen som distributionschaufför är ett socialt jobb där du under en dag möter både kunder och dina kollegor där du kör transporter åt Schenker/DSV.
Om tjänsten Som C-chaufför arbetar du med distribution, däribland läkemedel och livsmedel till kunder i Göteborgsregionen. Arbetet innebär daglig kontakt med transportledning och mottagare samt ansvar för att leveranser sker tryggt, säkert och i tid. Tjänsterna är främst sommarbemanning med start runt vecka 25 och arbetstiderna är förlagda på dagtid, cirka kl. 07:00-16:00
Om dig För att trivas och lyckas i tjänsten som distributionschaufför behöver du vara en trygg och säker förare. Arbetet kräver kvalitets- och servicekänsla och att du tar ansvar för både ditt fordon och för säkerheten i trafiken. Att du är flexibel, samarbetsvillig och har ett stort engagemang för ditt arbete är något vi värderar högt.
Krav för tjänsten
Körkort med C -behörighet
Giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) och färdskrivarkort
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Digital Läkemedels- och livsmedelskurs (genomförs innan start)
CE-behörighet eller erfarenhet av lokal distribution ser vi som meriterande
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
