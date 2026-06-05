C-Chaufförer sökes omgående
Prowork Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu flera distributionschaufför med C-behörighet för ett sommarjobb, med stor chans till förlängning, med start omgående. Tjänsten utgår från Årsta och passar dig som trivs med ett aktivt arbete och gillar att ge bra service.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som distributionschaufför kommer du att köra och leverera gods till företag och kunder i Stockholm med omnejd. Arbetet innebär lastning, lossning och daglig kontakt med kunder.
Vi söker dig som:
Har C-körkort
Har giltigt YKB
Har digitalt färdskrivarkort
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och hålla tider
Tidigare erfarenhet av distributionskörning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Sommarjobb med omgående start
Heltid
Arbete utgående från Årsta
Trevligt arbetsklimat
Stor chans till förlängning efter sommaren
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Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9949142