C-chaufförer sökes för kommande uppdrag
2025-10-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Just nu söker vi C-chaufförer för kommande uppdrag inom distribution. Vi söker dig som med fördel har erfarenhet från chaufförsyrket sedan tidigare.
För att vara aktuell för denna tjänst ser vi det som ett krav att du har:
• C-körkort
• Giltigt YKB
• Truckkort
• Digitalt förarkort
• Goda kunskaper i svenska
Då arbetet innebär kontakt med kunder är sätter vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter framförallt dig som är flexibel och har en stor social kapacitet. Utöver det uppskattar vi att du sprider en trevlig och positiv stämning på arbetet.
Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt efter dialog med kund.
Information och kontakt
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Ögren på 0910-770987.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Andreas Ögren andreas.ogren@wikan.se +46 910 77 09 87
