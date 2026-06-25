C-chaufförer söker omgående till Uddevalla
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Uddevalla Visa alla fordonsförarjobb i Uddevalla
2026-06-25
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Är du nybliven C/CE- chaufför? Eller är du en erfaren yrkeschaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande tjänster till dig!
Till våra uppdrag i Uddevalla, söker vi nu dig som har C och/eller CE kort. Tjänsterna är på heltid och du arbetar på ett och samma uppdrag under hela din uppdragstid. Vi arbetar efter tanken "rätt person på rätt plats" och gör vårt yttersta för att dina önskemål om arbetstider och arbetsuppgifter ska bli uppfyllda.
Våran uppdragsgivare söker medarbetare som gillar kundkontakter, service och som mer än gärna är företagets ansikte utåt. Vi söker alltså er chaufförer som är serviceinriktade och som inte har något emot att hoppa ur förarhytten för att bistå kunderna med den hjälp de behöver.
Arbetstiderna kan beroende på uppdrag vara förlagda på både förmiddagar, eftermiddagar och natt. Du utgår från Uddevalla med omnejd. Goda chanser till förlängning och fortsatt anställning efter utfört uppdrag finns.
SC transport arbetar med rekrytering och bemanning av yrkeschaufförer till några av Sveriges ledande företag inom transport. Vi erbjuder en bredd av olika uppdrag inom miljöbranschen, distribution och livsmedel, där du självklart följer rådande kollektivavtal.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
• C och/eller CE behörighet samt YKB.
• God kommunikationsförmåga
Meriterande om du har ADR samt truckkort. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering. Vi söker dig som är driven och som brinner för chaufförsyrket. Som person är du inte rädd för att ta i, då arbetet är fysiskt krävande.
Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregister kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecka Wikström transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9979832