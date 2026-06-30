C-chaufförer
Jobbet.se Sverige AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2026-06-30
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Vi på Svensk Cater är inne i en stark expansionsfas och utökar därför teamet i Luleå med C-chaufförer. Vi ser fram emot din ansökan!
I rollen som C-chaufför hos oss kommer du att lasta och lossa gods, framför allt livsmedel, samt leverera detta till våra kunder.
Du kommer att få en ordentlig introduktion så att du känner dig trygg med rutiner, din roll samt vad det innebär att köra för Svensk Cater.
Vi söker dig som har:
C-kort
YKB
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har liknande erfarenhet sedan tidigare och innehar truckkortPubliceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Som person har du god samarbetsförmåga, ett sinne för logistik samt ordning och reda. Det här är ett jobb för dig som är en glad och positiv lagspelare som är flexibel som person. Dessutom är du social och framåt då kundkontakt utgör en stor del av arbetet. Du är driven, stresstålig och trivs med ett fysiskt arbete. Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Svensk Cater.Övrig information
Denna tjänst är tillsvidare på heltid, 6 månaders provanställning kommer att tillämpas
Arbetstid: måndag-fredag mellan 05.00-15.30
Arbetsort: Luleå men körningarna sker mellan Luleå-Skellefteå
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med lagerchef Erik Sundqvist på 073-1816031 eller via mail erik.sundqvist@svenskcater.se
Vi tillämpar ob-tillägg och övertidsersättning. Hos oss får du friskvårdsbidrag.
Låter det intressant? Skicka din ansökan, som ska innehålla uppdaterat CV och personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Svensk Cater AB
Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltids- service. Vi är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcarter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Cater AB Jobbnummer
9985362