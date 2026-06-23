C-chaufför v 27-33
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Fordonsförarjobb / Örnsköldsvik Visa alla fordonsförarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-23
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C-chaufför till PostNord!
Vi söker nu C-chaufför för heltidsarbete hos PostNord under perioden vecka 27–33. Arbetet sker dagtid på vardagar och innebär distribution i Örnsköldsvik. Du blir en viktig del av teamet och representerar PostNord i mötet med kunder – därför lägger vi stor vikt vid service, noggrannhet och en positiv inställning.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
God svenska i tal och skrift
Bekväm med handdatorer
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av liknande arbete
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal. Låt oss bli din nya kollega!
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och bakrundskontroll.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se
(mailto:malin.vedman@onepartnergroup.se
), VD på OnePartnerGroup Örnsköldsvik .
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord örnsköldsvik Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844 Jobbnummer
9974986