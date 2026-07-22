C-chaufför till södra Stockholm!
Bemannix AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannix AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Hej! Är du en sån som gillar när dagarna rullar på och inget lämnas åt slumpen?
Vi letar efter en C-chaufför till distribution i Stockholm – med bas i Hägersten. Ditt jobb blir att hämta och lämna gods på Kungsholmen/Lidingö, och tillsammans med ett tight team hjälper du till att få logistiken att flyta som den ska.
Det här är jobbet för dig som vill ha fart, ansvar och tydliga arbetsdagar. Du är ordningssam, arbetsvillig och trivs när du får göra det du är bra på – köra, planera och hålla leveranserna i rörelse.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare, och du kommer att bli anställd direkt av åkeriet efter överenskommelse.
Så ser en vanlig dag ut:
Du startar på terminalen på morgonen tillsammans med terminalansvarig och kör sedan ut med pall- och styckegods. Under dagen har du kontakt med en kompetent trafikledning och håller koll på leveranser och hämtningar via handdator.
Du tycker om ordning och reda, men samtidigt är det där "enkla teknikstöd"-tänket en självklarhet. God datorvana och intresse för att använda arbetsverktyg gör att du snabbt kommer in i jobbet.
Vi tar hand om dig första tiden.
Du får en trygg introduktion tillsammans med ordinarie chaufför – så att du känner dig bekväm och kan leverera från start.
Om jobbet:
Arbetstider dagtid måndag–fredag 08:00–17:00 eller 09:00-18:00 (40h/v)
Lön och övrig ersättning enligt kollektivavtal Transport
Parkering i garage för egen bil
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension via FORA
Start så snart person kan vara på plats, eller efter överenskommelse.
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som är självgående, punktlig och som tar ansvar i rollen som chaufför. Du är serviceinriktad, gillar samarbete och förstår att helheten i ditt arbete faktiskt gör skillnad.
Krav för att söka:
C-kort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
ADR 1.3
Digitalt färdskrivarkort
Truckkort
Meriterande är ADR grund och självklart erfarenhet av liknande arbete.Publiceringsdatum2026-07-22Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan. Vi vill att du svarar så utförligt du kan på frågorna så vi kan få en så beskrivning av dig som söker som möjligt! Vill du bifoga CV går det naturligtvis bra men det är inget krav.
Urval och intervjuer sker löpande – och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7704115-2110979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), https://careers.bemannix.se
Karlskronavägen 7 (visa karta
)
121 52 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008906