C-Chaufför till Renall för sommarvikariat! - Professionals Nord Rekrytering AB - Fordonsförarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Professionals Nord Rekrytering AB

Professionals Nord Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Linköping2021-06-29Har du C-körkort och vill arbeta för ett företag med moderna lastbilar, god arbetsmiljö och härliga medarbetare? Vill du dessutom ha ett självständigt arbete med en varierad vardag? Då har du kommit rätt! Just nu söker Renall en C-chaufför för sommarvikariat. Ansök redan idag och bli en del av teamet, urval kommer ske löpande.Information om tjänstenProfessionals Nord söker för Renall transports räkning en C-Chaufför. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Renall under sommaren.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Renalls önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se 2021-06-29Som CE-chaufför hos Renall har du en varierad vardag där du arbetar självständigt. Du kommer arbeta med hämtning av återvinningskärl samt containers från fastigheter och olika byggen. Det finns ca. 50 stop under dagen och du har fria händer att lägga upp ditt körschema.Vi söker dig somVi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Renall. Du är en trygg och flexibel person som trivs med att arbeta självständigt. Vidare är du en ordningsam person som är mån om att löpande underhålla bilen du kör. Självfallet är du även en person som är punktlig och som alltid gör sitt yttersta.Vi söker dig som kan arbeta mellan vecka 31 - 35 alternativt kan du börja omgående och arbeta till och med vecka 35. Krav för tjänsten är C-körkort och YKB. Tidigare erfarenhet från liknande arbeten är meriterande för tjänsten, men inte ett krav. Även truckkort (A2 + A4) är meriterande för tjänsten.START: Omgående alt. senast v. 29/30OMFATTNING: Heltid, 06:00 - 15:00STAD: LinköpingURVAL: Sker löpandeSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Professionals Nord Rekrytering AB5836883