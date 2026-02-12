C-Chaufför till Ragn-Sells!
2026-02-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Ludvika
, Gävle
, Östhammar
, Nacka
Nu söker Ragn-Sells C-chaufförer som vill kombinera fysiskt arbete med kundkontakt. Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
Du erbjuds:
• En roll där du arbetar självständigt med stöd från erfarna kollegor.* En trygg och strukturerad arbetsmiljö med fokus på säkerhet.
• Möjlighet att utveckla din kompetens och bygga starka kundrelationer.
Information om Ragn-Sells:
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag, med en vision att omvandla avfall till rena råvaror som kan återanvändas gång på gång. Genom nyskapande lösningar bidrar Ragn-Sells till att minska miljö- och klimatpåverkan för både sig själva och sina kunder. Med närvaro över hela Sverige och ett starkt fokus på cirkulär ekonomi är Ragn-Sells en arbetsplats för dig som vill vara med och göra skillnad.
De värdesätter ett inkluderande och utvecklande arbetsklimat, där medarbetarna får möjlighet att växa både professionellt och personligt. Företaget främjar en kultur av samarbete och innovation, där alla bidrar till att skapa lösningar Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som C-chaufför ansvarar du för att:* Transportera och hantera containrar hos kunder med fokus på säkerhet och kvalitet.
• Planera och dokumentera arbetsuppgifter i företagets system.
• Leverera hög servicekänsla och skapa goda kundrelationer. Du bidrar även till en säker och effektiv arbetsmiljö genom att följa säkerhetsrutiner och arbeta förebyggande.
Du kommer att utgå från Borlänge, och arbetstiderna är måndag-fredag 07-16. Uppdraget pågår initialt mellan vecka 20 och vecka 33, med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som har:
• Giltigt C-körkort.* YKB och digitalt färdskrivarkort.
• Erfarenhet av att köra liftdumper (meriterande men inget krav).
Du har en positiv inställning och ser möjligheter snarare än hinder, vilket gör dig till en uppskattad kollega och kontaktperson för kunder. Du är självständig och tar ägandeskap över dina arbetsuppgifter, vilket innebär att du planerar och genomför dina körningar med noggrannhet och ansvar. Att möta kunder är något du trivs med, och du har förmågan att skapa goda relationer genom ditt professionella och serviceinriktade bemötande. Då arbetet kan vara fysiskt krävande har du inga problem med att ta i när det behövs och ser det som en naturlig del av rollen. Du är lösningsorienterad, flexibel och värdesätter att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.
START: Maj, vecka 21
OMFATTNING: Heltid, vecka 21-33
STAD: Borlänge
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Oskar Norberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
