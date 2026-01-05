C-chaufför till kund i Skellefteå
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker nu en C-chaufför till vår kund i Skellefteå!
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att planera och följa optimala transportrutter, samt säkerställa att fordonen underhålls i gott skick. Du arbetar självständigt och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter när situationen kräver det. Tillträdesdag sker efter överenskommelse, och tjänsten är placerad i Skellefteå.Profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har giltigt C-körkort samt yrkeskompetensbevis (YKB). Vi söker en person med en positiv och samarbetsvillig attityd gentemot både kollegor och arbetsuppgifter. Du ska vara pålitlig och ordningsam, med ett konstant säkerhetstänk i ditt arbete. Det är meriterande om du även har CE-kort och ADR-behörighet.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan!
För mer information är du varmt välkommen att kontakta Amanda Strömgren 073 351 27 44.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut. Ersättning
