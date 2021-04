C-chaufför till företag inom miljö- och återvinningsbranschen - Framtiden i Sverige AB - Fordonsförarjobb i Kungsbacka

Framtiden i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Kungsbacka2021-04-02Vill du göra skillnad genom ditt dagliga arbete? Är du en van förare med C-behörighet? Är du serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga? Då har vi tjänsten för dig!2021-04-02Som renhållningsförare kommer du att arbeta med insamling och då köra flerfacksbil. Ett arbete som behöver utföras med god kvalitet och där service är en naturlig del då du har daglig dialog med deras kunder under dina turer. I arbetet ingår att hålla fordon och övriga resurser i gott skick och som miljö-företag är de måna om en miljövänlig och kostnadseffektiv körning.Som medarbetare hos vår kund gör du skillnad i ditt dagliga arbete, oavsett roll inom företaget. Deras arbete bidrar nämligen till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Dessutom verkar de inom en spännande framtidsbransch där deras gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Som företag vill de vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Vår kund är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Deras erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda.För att lyckas i rollen som renhållningsförare hos vår kund bör du vara en van förare och dessutom är du serviceinriktad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver även en god fysik då en del tunga lyft förekommer.SkallkravC-behörighet och färdskrivarkortYrkeskompetensbevis (YKB)Svenska i tal och skriftAnställningsperiod: V. 22-37Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671220